Yeni Malatyaspor'dan kötü başlangıç
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Yeni Malatyaspor'dan kötü başlangıç

Yeni Malatyaspor'dan kötü başlangıç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 5-1'lik skorla mağlup olarak geçen sezon olduğu gibi bu sezon da lige galibiyetle başlayamadı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 5-1'lik skorla mağlup olarak geçen sezon olduğu gibi bu sezon da lige galibiyetle başlayamadı.

Geçen sezonun ilk haftasında da Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor böylelikle son iki sezon lige mağlubiyetle başlamış oldu. Ligin ikinci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Doğu Anadolu ekibi Yeni Malatyaspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak lige moralli devam etmek istiyor.

Yeni Malatyaspor mağlubiyetle başladığı geçen sezonu 16. sırada bitirerek kümede kalmıştı.

(Numan Güder/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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