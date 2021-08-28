Yeni Malatyaspor'dan galibiyet kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor'dan galibiyet kutlaması

Yeni Malatyaspor'dan galibiyet kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı yenen Yeni Malatyaspor'da taraftar ve futbolcular maç sonu galibiyetin tadını çıkardı.

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı yenen Yeni Malatyaspor'da taraftar ve futbolcular maç sonu galibiyetin tadını çıkardı.

Doğu Anadolu ekibi, Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçti. Sarı-siyahlıların gollerini Adem Büyük ve Tetteh attı. Ligde puanını 6'ya çıkaran Yeni Malatyaspor, sahasında aldığı ilk galibiyetle taraftarını mutlu etti. Maç sonu futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, birlikte galibiyetin tadını çıkarttılar.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor'dan galibiyet kutlaması
Yeni Malatyaspor'dan galibiyet kutlaması
Yeni Malatyaspor'dan galibiyet kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Cristiano Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni Malatyaspor'dan galibiyet kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 21:45:23. #1.16#

title