Yeni Malatyaspor'da Walter Bwalya Fatih Karagümrük maçını bekliyor - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor'da Walter Bwalya Fatih Karagümrük maçını bekliyor

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Walter Bwalya, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması için kendisini hazır hissettiğini ancak kararı Teknik Direkktör İrfan Buz'un vereceğini söyledi.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Walter Bwalya, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması için kendisini hazır hissettiğini ancak kararı Teknik Direkktör İrfan Buz'un vereceğini söyledi.

Yeni Malatyaspor, yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sürdürdü.

Takımın yeni transferi forvet Walter Bwalya antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sarı-siyahlı takımın kendisine sunduğu teklifi kabul ederek, takıma geldiğini ve Süper Ligi bildiğini belirtti.

Bwalya, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi durumuyla ilgili soruya, "Mısır ligini yeni bitirdim, sadece 15 gün dinlenme izni bulabildim. Yüzde 100 hazır olduğumu söyleyemem ama tabii kendimi hazır hissediyorum. Hazır olup olmadığımın kararını hoca verecek. Takım iyi arkadaşlardan oluşuyor ve iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bende çok memnunum. Herkes yüzde yüz performans göstermeye çalışıyor. Burada olmaktan çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım ısınma hareketlerinin, ardından kısa alanda top sürme çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takım taktik çalışması gerçekleştirdi.

Yeni Malatyaspor'da Walter Bwalya Fatih Karagümrük maçını bekliyor

Yeni Malatyaspor'da Walter Bwalya Fatih Karagümrük maçını bekliyor

Yeni Malatyaspor'da Walter Bwalya Fatih Karagümrük maçını bekliyor

Yeni Malatyaspor'da Walter Bwalya Fatih Karagümrük maçını bekliyor
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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Haber: Yeni Malatyaspor'da Walter Bwalya Fatih Karagümrük maçını bekliyor - Haberler Spor
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