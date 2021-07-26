Yeni Malatyaspor'da kaleci transferi
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Yeni Malatyaspor'da kaleci transferi

Yeni Malatyaspor'da kaleci transferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğu Anadolu ekibi, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor transferi sosyal medya üzerinden yaptığı "Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Ahmet" paylaşımıyla duyurdu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da kaleci transferi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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