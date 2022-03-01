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Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi

Demirören Haber Ajansı, Taha Ayhan - Spor
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Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile resmen anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile resmen anlaştı.

Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü göreve getiren ve onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklama, "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.


Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Adem Büyük, Spor, Haberler

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