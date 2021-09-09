Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a bileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a bileniyor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a bileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar son sürat devam ediyor.

Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar son sürat devam ediyor. Yeni transfer Chouiar da ilk idmanına çıkarken sarı-siyahlılarda parola ise puanla dönmek.

Süper Lig'de milli aranın ardından 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor'da çalışmalar Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde sürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde günde çift idman ile gerçekleşen hazırlıklarda futbolcular yoğun bir tempo ile Beşiktaş'a bileniyor.

Son olarak Fransa'nın Dijon takımından transfer edilen Mounir Chouiar da takımla birlikte ilk idmanına çıkarken, Malatya'da oynayacak olmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi. Malatya'da kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Chouiar, "Türkiye'de birkaç takımı biliyorum. Bunlar arasında Yeni Malatyaspor da var. Burada elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.

Bu hafta Beşiktaş maçına karşı da şans verilmesi durumunda en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağını belirten Chouiar, takım olarak deplasmandan galip gelmek istediklerini de söyledi.

Yeni Malatyaspor'un başarılı Brezilyalı stoperi 26 yaşındaki Wallace ise geçen sezon takımda gösterdiği performansından memnun olduğunu ve bu yıl da elinden gelen tüm gayreti göstereceğini dile getirdi. Bu yıl takımın da kalitesinin arttığını ve daha farklı bir Malatyaspor'un sahada olacağını belirten Wallace, ilk 11'de ise daha çok çalışan ve formayı hak edenlerin olacağını söyledi.

Süper Lig'de tüm maçların zorlu olduğunu ancak büyük takımlara karşı oynanan maçların daha zor olduğunu da ifade eden Wallace, "Bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağız. Beşiktaş'a karşı oynamak daha zor ama hazırlık için baya zamanımız oldu ve buna göre de ciddi şekilde hazırlandık. Orada Beşiktaş'a karşı nasıl ataklar geliştireceğimize ve onların ataklarını nasıl keseceğimize yönelik de kendimizi geliştirdik. Zor bir maç olabilir ama bizde ona göre çalışıyoruz" dedi.

(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a bileniyor
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a bileniyor
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a bileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Kylie Jenner Yıldız Tilbe Şevket Çoruh
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a bileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 11:05:13. #1.14#

title