Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i transfer etti
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Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i transfer etti

Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Benjamin Tetteh ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Benjamin Tetteh ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak top koşturan 24 yaşındaki santrafor oyuncusu Benjamin Tetteh ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Transferin ardından kulübün sosyal medyası üzerinden açıklamalarda bulunan Yeni Malatyspor, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Benji" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i transfer etti
Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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