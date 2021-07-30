Yeni Malatyaspor attığı her gol için 44 fidan bağışlayacak
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Yeni Malatyaspor attığı her gol için 44 fidan bağışlayacak

Yeni Malatyaspor attığı her gol için 44 fidan bağışlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki sezon atılan her gol için 44 fidan bağışlayacağını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki sezon atılan her gol için 44 fidan bağışlayacağını duyurdu.

Ülke genelinde etkili olan orman yangınları sonrası fidan bağışlama seferberliği başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun orman yangınları nedeniyle başlattığı fidan dikimi kampanyasına bir destek de Yeni Malatyaspor'dan geldi. Kayserispor'un; 'Sen de var mısın?' diyerek etiketlediği Yeni Malatyaspor, yaptığı paylaşımla önümüzdeki sezon atılan her gol için 44 fidan bağışlayacağını duyurdu. Doğu Anadolu ekibi, sosyal medya paylaşımında 'Sen de var mısın?' etiketiyle Karagümrük'e çağrıda bulundu.

Yeni Malatyaspor, söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 44 fidan da bizden Sen de var mısın Karagümrük" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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