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Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile sözleşme uzattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile sözleşme uzattı

Yeni Malatyaspor, golcü isim Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, golcü isim Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, tecrübeli golcüsü Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu. 2017 yılında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor'a gelen 34 yaşındaki golcü isim Adem Büyük, bu süre zarfında 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 2019-2020 sezonunda Galatasraya'a transfer olan Büyük, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 11 gol 1 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştı. Galatasaray serüveninin ardından Yeni Malatyaspor'a tekrar geri dönen ve 2020-2021 sezonunda 19 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağlayan deneyimli oyuncu, takımının geçen yılki performansında da önemli bir pay sahibi oldu.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in katılımı ile İstanbul'da gerçekleşen imza töreni ile ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Adem Büyük'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Adem Büyük'e ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarılarla dolu maçlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile sözleşme uzattı

Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile sözleşme uzattı

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