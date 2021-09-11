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Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 34 yaşındaki golcüsü Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 34 yaşındaki golcüsü Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Adem Büyük'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Adem Büyük'e ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarılarla dolu maçlar diliyoruz" denildi.Yeni Malatyaspor formasıyla toplamda 100 maça çıkan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, 29 gol atıp 12 de asist yaptı.


Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Spor Haberleri
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Haber: Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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