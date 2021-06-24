Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı
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Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı

Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı.

Süper Lig'in tamamlanması ile birlikte bakıma alınan Yeni Malatya Stadyumu'nda çalışmalar devam ediyor. Çim zemin değişikliğinin sürdüğü stadyumda çim serimi başladı.

Çalışmaların hız kazandığı 25 bin 745 seyirci kapasiteli stadyumdaki yenileme işlemlerinin 2021-2022 futbol sezonu başlamadan tamamlanması bekleniyor. - MALATYA

Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı
Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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