Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, deplasmanda Galatasaray'a golünü attı. Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Adem Büyük, attığı golden sonra sevinmedi. Tecrübeli oyuncu, bulduğu golün ardından şampiyonluğa oynayan eski takımına saygısızlık yapmamak için herhangi bir sevinç hareketinde bulunmadı.