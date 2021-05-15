Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi
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Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi

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Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, deplasmanda Galatasaray'a golünü attı. Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Adem Büyük, attığı golden sonra sevinmedi. Tecrübeli oyuncu, bulduğu golün ardından şampiyonluğa oynayan eski takımına saygısızlık yapmamak için herhangi bir sevinç hareketinde bulunmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Konuk ekip ilk yarıyı geçen sezon Galatasaray forması giyen Adem Büyük'ün attığı golle ilk yarı 1-0 önde kapattı.

Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi

TEK İSABETTE GOL

İlk yarıda şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın baskılı futbolu dikkat çekerken Sarı-kırmızılılar, aradığı gol ve golleri bulamadı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıda 14 şut çekerken 1'i kaleyi buldu. Konuk ekip Malatyaspor'un ise kaleyi bulan tek şutu gol oldu.

17. KEZ SEVİNDİ

Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla ligdeki 17. golünü kaydeden Adem Büyük, 3 de asist yaptı.

Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi
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