Yeni kripto para dolandırıcılığında 2 milyar dolar iddiası

KRİPTO para dolandırıcılığı iddiasında bulunan bir grup, İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapıp suç duyurusunda bulurdu. Mağdurlar adına açıklama yapan avukat Adem Ay, "Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi.

İstanbul Adalet Sarayına gelen grup, Smart Trade Coin isimli kripto para şirketi ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu 11 kişi hakkında "Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Yatırım tavsiyesi verme" suçlarından cezalandırılması istendi. Şikayetlerinin ardından mağdurlar adliye önünde açıklama yaptı.

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