Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld., Efeler Ligi'nde
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Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld., Efeler Ligi'nde

Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld., Efeler Ligi'nde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TVF Erkekler 1. Ligi final etabı sonucunda puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld., AXA Sigorta Efeler Ligi'ne çıktı.

TVF Erkekler 1. Ligi final etabı sonucunda puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld., AXA Sigorta Efeler Ligi'ne çıktı.

TVF Erkekler 1. Ligi final etabı karşılaşmaları, bugün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçların ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld. takımları, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükseldi.

Cizre Bld.-Akkuş Bld. karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da tribünden izledi.Cizre Bld.-Akkuş Bld. karşılaşmasının ardından yapılan kupa töreninde, TVF Erkekler 1. Ligi final etabını şampiyonlukla tamamlayan Yeni Kızıltepe Spor takımına madalya ve kupalarını Bakan Kasapoğlu takdim etti.Final etabını ikincilikle tamamlayan Cizre Bld. takımına madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, ikincilik kupasını ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.Günün sonuçları şu şekilde: Jeopark Kula Bld. - Yeni Kızıltepe Spor: 0-3 (32-34, 17-25, 18-25)Cizre Bld. - Akkuş Bld.: 3-2 (23-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-8)Puan Durumu1.Yeni Kızıltepe Spor: 6 puan2.Cizre Bld.: 5 puan3.Akkuş Bld.: 4 puan4.Jeopark Kula Bld.: 3 puan

Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld., Efeler Ligi'nde
Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld., Efeler Ligi'nde
Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld., Efeler Ligi'nde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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