Yeni iPhone 12'ler ve iPhone SE, XR ve 11'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak
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Yeni iPhone 12'ler ve iPhone SE, XR ve 11'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak

13.10.2020 22:11 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:35

Yeni cihazlarını tanıtan Apple, iPhone hayranlarını üzecek bir karar aldı. Önümüzdeki günlerde satışa çıkacak olan iPhone 12'ler ve şu anda satışta olan iPhone SE, XR ve 11'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak.

Apple, iPhone hayranlarının merakla beklediği yeni cihazlarının tanıtımını yaptı. Yepyeni özelliklere sahip olan iPhone 12'ler ilk kez 5G teknolojisini destekleyecek. Apple A14 Bionic işlemcisiyle diğer iPhone'lara oranla yüzde 50 daha hızlı olacak. Bu yeniliklerin yanında iPhone hayranlarını üzecek bir gelişme de var.

CİHAZLARIN YANINDA KULAKLIK VE ADAPTÖR VERİLMEYECEK

iPhone 12'lerde daha önce ortaya çıkan söylentiler doğru çıktı. Yeni cihazların kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yer almayacak. Bunun nedeni ise tanıtımda lastik kullanımını azaltmak olarak açıklandı. Ayrıca şu anda satışı devam eden iPhone SE, XR ve 11'in kutusundan da artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak.

KULLANICILARA EKSTRA MASRAF ÇIKARACAK

Kulaklık ve adaptörün çıkarılması iPhone hayranlarına maddi bir yük getirecek. Bu durum daha önce iPhone kullanlar için geçerli olmasa da ilk kez iPhone kullananlar adaptör ve kulaklık için ekstra masraf çıkaracak.

Yeni iPhone 12'ler ve iPhone SE, XR ve 11'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak

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Haber Yorumları (9)
HAMDİ BEY: Kutumda büyük hissediyorum telefon çıkar mı acaba?
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FERİT: Oldu olası boş kutu versinler apple manyakları telefonunuzda bulur zaten. Bu kadar saplanırlarsa çok görmemek lazım. Adamlar anladı milletin marka hastalığı olduğunu. Epple amblemi boş kutuyu satsalar kapış kapış gider inanın.
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MECZUP: su geçirmeyen telefonlar hava almadığından içeride ısınan işlemci ve elektronik kompenentler sağlıklı şekilde soğumaz buda cihazın ömrüne olumsuz etki eder yani ömrü kısa olur gerçi bu telefonlara bir çuval para veren enayiler dakikada bir telefon değişiyorlar bu onları etkilemez
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