Yeni Infiniti Qx80, Dubai Otomobil Fuarı'nda Tanıtıldı

Infiniti, üst segmentteki lüks SUV'u, yeni QX80'i 2017 Dubai Otomobil Fuarı'nda tanıttı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, QX80, Infiniti'nin lüks SUV segmentindeki öncüsü konumunu bir adım daha ileri taşıyor.



Yeni Infiniti QX80'nin kabininde yüksek kaliteli materyaller elde üretildi ve gelişmiş sürüş destek teknolojilerinin de katkısıyla nezih ve ferah bir kabin ortaya çıkartıldı.



Dinamik ancak konfor odaklı süspansiyonu ve 5,6 litrelik V8 motorunun 400 PS'lik güçlü performansı ile yeni QX80, sürücülere direksiyon başında kontrol ve güvenlik hissi veriyor.



Yeni QX80'nin üretimi, Infiniti'nin Japonya'daki Kyushu üretim tesisinde devam ediyor ve araç 2017 yılının sonlarından itibaren Kuzey Amerika, Asya ve Orta Doğu'da belirli Infiniti piyasalarında satılacak.



Güncel model, 2016'da dünya çapında 20 bin 708 adetlik satış rakamı ile Infiniti'nin dünya çapındaki satışlarının yüzde 8,96'sını oluşturdu.



Dubai Otomobil Fuarı'nda, QX80 haricinde, Infiniti'nin Türkiye'de de satılan premium kompakt Crossover Q30, spor sedan Q50 ve spor coupe Q60 modelleri de sergilendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Infiniti Başkan Yardımcısı Christian Meunier, yeni Infiniti QX80'in, müşterilerinin istedikleri her yere lüks içinde seyahat edebilmelerini mümkün kılma amacıyla tasarlandığını ve geliştirildiğini belirtti.



Meunier, "Markamızın dünya çapındaki lüks araç satışlarının yarısından fazlasını gerçekleştiği küresel tam ölçekli SUV segmentindeki konumumuzu kuvvetlendiriyoruz." ifadesini kullandı.