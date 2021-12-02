Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden affını istemesi ve af talebinin kabul edilmesinin ardından yerine Nureddin Nebati atandı.

Gece vakti gerçekleşen atama sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevinde de bulunan Nebati, yeni görevi için sosyal medya hesabından ilk açıklamasını da gerçekleştirdi.

"İŞİMİZDE BİZE DOĞRULUK VER, BİZİ MUVAFFAK KIL"

Nebati'nin ilk mesajında, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadeleri yer aldı.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Siyaset Bilimi uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi. Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi. Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin 2 Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.

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