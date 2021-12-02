Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Dün gece Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affının kabul edilmesiyle yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Sosyal medyada bir mesaj paylaşan Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden affını istemesi ve af talebinin kabul edilmesinin ardından yerine Nureddin Nebati atandı.

Gece vakti gerçekleşen atama sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevinde de bulunan Nebati, yeni görevi için sosyal medya hesabından ilk açıklamasını da gerçekleştirdi.

"İŞİMİZDE BİZE DOĞRULUK VER, BİZİ MUVAFFAK KIL"

Nebati'nin ilk mesajında, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadeleri yer aldı.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Siyaset Bilimi uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi. Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi. Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin 2 Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
İstifanın işaret fişeği! Bakan Elvan bu fotoğrafla yaşanacakların sinyalini vermişti

İstifanın işaret fişeği! Bakan Elvan bu fotoğrafla yaşanacakların sinyalini vermişti

 Bakan Elvan'dan büyüme yorumu: Vatandaşlarımız rahat olsun, herkes en iyi şekilde yararlanacak

Bakan Elvan'dan büyüme yorumu: Vatandaşlarımız rahat olsun, herkes en iyi şekilde yararlanacak

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title