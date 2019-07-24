'Yeni golcü' Tacko Güz kuleleri 6 ft 4in üstünde

Jürgen Klopp, Boston Celtics'in merkezinde 7ft 7'ye imza atmak için şaka yapıyor. Senegalli basketbol oyuncusu, Celtics takım arkadaşı Grant Williams ile birlikte Boston'daki Fenway Park'taki Kırmızılarla tanıştı.

Jürgen Klopp, Boston Celtics'in merkezinde 7ft 7'ye imza atmak için şaka yapıyor. Senegalli basketbol oyuncusu, Celtics takım arkadaşı Grant Williams ile birlikte Boston'daki Fenway Park'taki Kırmızılarla tanıştı.

Kaynak: Dugout

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