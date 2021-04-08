Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde

Tasarruf finansman şirketlerinde hem katılımcı hem sistemi korumaya alan yeni dönem başladı. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alındı. Şirketler fon havuzundaki parayı amacı dışında kullanamayacak. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 günlük sürede cayan vatandaşın parası iade edilecek. Şirketlerin şube açması, izne tabi tutulacak ve her bir şube için 1 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek.