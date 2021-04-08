Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde
Tasarruf finansman şirketlerinde hem katılımcı hem sistemi korumaya alan yeni dönem başladı. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alındı. Şirketler fon havuzundaki parayı amacı dışında kullanamayacak. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 günlük sürede cayan vatandaşın parası iade edilecek. Şirketlerin şube açması, izne tabi tutulacak ve her bir şube için 1 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmeliği dün yürürlüğe girdi. Şirketlerin, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için BDDK'dan izin alınması zorunlu olacak. Türkiye'de finansman şirketi kurmak isteyenler ana sözleşme taslağında konut finansmanı faaliyetini zorunlu olarak belirtecek.
1 MİLYON LİRA SERMAYE ŞARTI
Her şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek, acentelik veremeyecek.
120 AYI GEÇMEYECEK
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek.
Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibarıyla doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibarıyla BDDK'ya başvurmaları gerekiyor.