Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Tasarruf finansman şirketlerinde hem katılımcı hem sistemi korumaya alan yeni dönem başladı. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alındı. Şirketler fon havuzundaki parayı amacı dışında kullanamayacak. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 günlük sürede cayan vatandaşın parası iade edilecek. Şirketlerin şube açması, izne tabi tutulacak ve her bir şube için 1 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmeliği dün yürürlüğe girdi. Şirketlerin, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için BDDK'dan izin alınması zorunlu olacak. Türkiye'de finansman şirketi kurmak isteyenler ana sözleşme taslağında konut finansmanı faaliyetini zorunlu olarak belirtecek.

1 MİLYON LİRA SERMAYE ŞARTI

Her şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek, acentelik veremeyecek.

120 AYI GEÇMEYECEK

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek.

Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibarıyla doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibarıyla BDDK'ya başvurmaları gerekiyor.

Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde
Haber Yorumları (1)
RAŞİT YANMAZ: kim yatırım yapıcak halkta paramı kaldı tl her geçen gün değer kaybediyo parasını tlde tutanın aklında şüphe ederim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Dilan Çıtak Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cenk Tosun Mesut Özil Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:32:07. #1.15#
title