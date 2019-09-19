Yeni çorumspor başkanı özcan: kupada tur atlayan taraf biz olacağız

19.09.2019 12:11

TFF 2'nci Lig ekibi Yeni Çorumspor'da Başkan Fatih Özcan, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yla oynayacakları karşılaşmayla ilgili, "Kasımpaşa'yı Çorum'a ve Çorumluya yakışacak şekilde ağırlayacağız. Ancak, tur atlayan taraf biz olacağız" dedi.

Yeni Çorumspor Kulüp Başkanı Fatih Özcan, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk edecekleri karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu. Turu atlayan taraf olacaklarını belirten Özcan, "22-23 yaş ortalaması ile oynayan bir takımız, bu açıdan bir Süper Lig takımının kupada Yeni Çorumspor'a rakip olmasından dolayı çok mutluyuz. Hocamızın şans vermesi ile genç oyuncuları izletme şansımız olacak. Türkiye'nin en genç takımlarından biriyiz. Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı Çorum'a ve Çorumluya yakışacak şekilde ağırlayacağız. Ancak, tur atlayan taraf biz olacağız. İnşallah elleri boş bir şekilde buradan göndeririz. Tur atlayan taraf Yeni Çorumspor olur. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'HEDEF SÜPER LİG'

Taraftara seslenen Özcan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu da kaydederek, "Buradan Çorumspor taraftarına da seslenmek istiyorum. İnşallah en yakın zamanda Çorum'da Süper Lig takımlarını sıkça izleme fırsatı bulacaklar. Bizim hedefimiz ve vizyonumuz Yeni Çorumspor'un bir an önce Süper Lig'e yükselmesidir" dedi.

Kaynak: DHA