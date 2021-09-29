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Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek. Yeni banknotlardaki imzalar Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte 20 TL'lerde Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e, 5 TL'lerde ise Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak. Banknotların ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri ise eski paralarla aynı olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

BANKNOTLARIN BOYUTLAR AYNI OLACAK

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

100 VE 50 TL'LER DAHA SONRA TEDAVÜLE GİRECEK

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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