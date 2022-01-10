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Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Banknotlarda sadece bir değişiklik var

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası, yeni 20 TL'leri bugün itibariyle tedavüle sokacak. E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL'lik yeni banknotlarda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in imzası olacak. Diğer tüm özellikler önceki banknotlarla aynı olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

KAVCIOĞLU VE ŞENER'İN İMZALARI OLACAK

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

SADECE İMZALAR DEĞİŞİK OLACAK

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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