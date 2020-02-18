Yelkende Laser Standard Dünya Şampiyonası sona erdi
Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Laser Standard Dünya Şampiyonası tamamlandı.
Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Laser Standard Dünya Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 129 kişinin yarıştığı organizasyonda Türkiye'yi 3 olimpik milli sporcu temsil etti.
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü sporcularından Alp Rodopman 60'ıncı, Berkay Abay 76'ncı ve Yiğit Yalçın Çitak 86'ncı sırada şampiyonayı tamamladı.