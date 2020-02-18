Haberler » Spor » Yelkende Laser Standard Dünya Şampiyonası sona erdi - Spor

Yelkende Laser Standard Dünya Şampiyonası sona erdi

Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Laser Standard Dünya Şampiyonası tamamlandı.

18.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:38
Yelkende Laser Standard Dünya Şampiyonası sona erdi

'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Laser Standard tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 129 kişinin yarıştığı organizasyonda Türkiye'yi 3 olimpik milli sporcu temsil etti.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü sporcularından Alp Rodopman 60'ıncı, Berkay Abay 76'ncı ve Yiğit Yalçın Çitak 86'ncı sırada şampiyonayı tamamladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler