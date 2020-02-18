Yelkende Laser Standard Dünya Şampiyonası sona erdi

18.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:38

Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Laser Standard Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 129 kişinin yarıştığı organizasyonda Türkiye'yi 3 olimpik milli sporcu temsil etti.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü sporcularından Alp Rodopman 60'ıncı, Berkay Abay 76'ncı ve Yiğit Yalçın Çitak 86'ncı sırada şampiyonayı tamamladı.

Kaynak: AA