Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray taraftarları çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi
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Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray taraftarları çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi

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Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray taraftarları çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Karagümrük'le karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takımda Yedlin, Lens'in müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Pozisyon sonrasında Galatasaraylı futbolcular direkt kırmızı kart bekledi. Taraftarlar ise sosyal medyada karara büyük tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Karagümrük'le oynadığı maçta DeAndre Yedlin, Lens'in sert müdahalesi sonrasında sakatlanarak oyundan çıktı. Pozisyon sonrasında hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Sarı-kırmızılı futbolcular Lens'in kırmızı kartla oyundan atılması yönünde itirazlarda bulundu.

8 DAKİKA TEDAVİ GÖRDÜ

ABD'li oyuncu, 20. dakikada Lens'in bileğine yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı ve yaklaşık 8 dakika boyunca tedavi ve kendini deneme seanslarının ardından oyuna devam edemedi. Yedlin'in yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray'da taraftarlar çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

KIRMIZI KART TALEBİ

Galatasaray'da oyuncular, Yedlin'e yapılan hareketin ardından Lens'e kırmızı kart gösterilmesi yönünde hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu ancak oyun devam etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar da Ali Palabıyık'a sosyal medyada büyük tepki gösterirken, "Yedlin'in ayağı kırılmadığı için kırmızı kart vermedi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray'da taraftarlar çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi
Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray'da taraftarlar çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi
Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray'da taraftarlar çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi
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