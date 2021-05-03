Yeditepe Üniversitesi'nden Almanya'da uygulamalı mekatronik eğitimi fırsatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeditepe Üniversitesi'nden Almanya'da uygulamalı mekatronik eğitimi fırsatı

Yeditepe Üniversitesi'nden Almanya'da uygulamalı mekatronik eğitimi fırsatı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başkanı Dr. Müh. Hamdullah Merdane, "Geleceğin robotlu dünyasında mekatronik her geçen gün daha fazla önem kazanan bir disiplin olacaktır.

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başkanı Dr. Müh. Hamdullah Merdane, "Geleceğin robotlu dünyasında mekatronik her geçen gün daha fazla önem kazanan bir disiplin olacaktır. Mekatronik geleceğin meslekleri arasında yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamayla geleceğin robotlu dünyasında mekatronik alanının ve mekatronik eğitiminin önemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Müh. Hamdullah Merdane, otomotivden tıbbi cihazlara, havacılık sanayisinden haberleşme cihazlarına günümüzde kullanılan pek çok nesnenin mekatronik alanının ürünü olduğunu aktardı.

İlk kez 1969 yılında Japon Yasukawa Elektrik Şirketi'nden bir mühendisin kullandığı mekatronik deyiminin, mekanik ve elektronik kelimelerinin birleştirilmesinden oluştuğunu bildiren Merdane, şunları kaydetti:

""Mekatronik, bir mühendislik felsefesi ve mühendislik uygulamaları yaklaşımına verilmiş tanımdır. Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin yanı sıra robotik sistemler, görüntü işleme, kontrol mühendisliği, yapay sinir ağları ve yapay zeka ile sanal gerçeklik alanlarını da kapsamaktadır. Endüstri 4.0, havacılık ve uzay sektörü, sağlık sektöründe hastalık tanım ve tedavisi başta olmak üzere birçok alanda mekatronik, elzem bir disiplin.

Geleceğin robotlu dünyasında mekatronik her geçen gün daha fazla önem kazanan bir disiplin olacaktır. Mekatronik geleceğin meslekleri arasında yerini aldı. Mekatronik'in multidisipliner bir alan olması nedeniyle bu alanda okuyan öğrencilerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri ve her olanağı kullanarak bilgi dağarcıklarını artırmaları gerek."

Almanya'da staj olanağı

Merdane, Almanya'da uygulamalı eğitim fırsatı sunan bölümle ilgili de bilgi verdi.

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü'nün Almanca eğitim verdiğini aktaran Merdane, bu bölümde okuyanların ilk yıl Almanca hazırlık eğitimi aldığını ifade etti.

Almanca hazırlık eğitimini tamamlamaları sonrası 1,5 yıl Türkiye'de teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam eden öğrencilerin 4'üncü yarıyılı Türkiye veya Almanya'da sektörlerdeki iş yerlerinde, İşyeri Uygulaması eğitimi alarak mezun olacaklarını belirten Merdane, şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencilerin İşyeri Uygulaması eğitimlerini yurt dışında yapabilmeleri için başta yeterli Almanca bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Bu olanağı sağlamak için Almanya'daki F+U Eğitim Kurumları ve onun bünyesinde bulunan Internationale Berufsakademie (IBA) ile anlaşmamız bulunuyor. İçinde bulunduğumuz dönemde Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizden ikisi Mekatronik programından olmak üzere 6 öğrencimiz ERASMUS programını kazanarak bu yaz, henüz birinci sınıfın sonundayken, Almanya'daki firmalarda staj yapma olanağına sahip olmuşlardır."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, mekatronik bölümü mezunlarının çalışma alanları, otomasyon sistemlerinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmeler, robot teknolojisi kullanan işletmeler, otomotiv endüstrisi, raylı araçlar, savunma sanayi, malzeme işleme, makine ve parça üretimi, beyaz eşya sanayi, havacılık ve uzay sanayi, bilgi ve haberleşme teknoloji firmaları, görüntüleme endüstrisi, kopyalama makineleri, bankacılık, kimya, tıp ve medikal teknik, tarım, inşaat sektörleri olarak sıralanırken, kişiler kendi iş yerlerini de açabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Süveyş'i tıkayan geminin sahibi, 916 milyon dolarlık tazminatı konteyner sahipleriyle paylaşmak istiyor
Süveyş'i tıkayan geminin sahibi, 916 milyon dolarlık tazminatı konteyner sahipleriyle paylaşmak istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Haydar Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Hakan Altun Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Diego Fatih Terim Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeditepe Üniversitesi'nden Almanya'da uygulamalı mekatronik eğitimi fırsatı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:29:56. #1.15#

title