Yeditepe Üniversitesi'nden Almanya'da uygulamalı mekatronik eğitimi fırsatı

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başkanı Dr. Müh. Hamdullah Merdane, "Geleceğin robotlu dünyasında mekatronik her geçen gün daha fazla önem kazanan bir disiplin olacaktır.

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başkanı Dr. Müh. Hamdullah Merdane, "Geleceğin robotlu dünyasında mekatronik her geçen gün daha fazla önem kazanan bir disiplin olacaktır. Mekatronik geleceğin meslekleri arasında yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamayla geleceğin robotlu dünyasında mekatronik alanının ve mekatronik eğitiminin önemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Müh. Hamdullah Merdane, otomotivden tıbbi cihazlara, havacılık sanayisinden haberleşme cihazlarına günümüzde kullanılan pek çok nesnenin mekatronik alanının ürünü olduğunu aktardı.

İlk kez 1969 yılında Japon Yasukawa Elektrik Şirketi'nden bir mühendisin kullandığı mekatronik deyiminin, mekanik ve elektronik kelimelerinin birleştirilmesinden oluştuğunu bildiren Merdane, şunları kaydetti:

""Mekatronik, bir mühendislik felsefesi ve mühendislik uygulamaları yaklaşımına verilmiş tanımdır. Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin yanı sıra robotik sistemler, görüntü işleme, kontrol mühendisliği, yapay sinir ağları ve yapay zeka ile sanal gerçeklik alanlarını da kapsamaktadır. Endüstri 4.0, havacılık ve uzay sektörü, sağlık sektöründe hastalık tanım ve tedavisi başta olmak üzere birçok alanda mekatronik, elzem bir disiplin.

Geleceğin robotlu dünyasında mekatronik her geçen gün daha fazla önem kazanan bir disiplin olacaktır. Mekatronik geleceğin meslekleri arasında yerini aldı. Mekatronik'in multidisipliner bir alan olması nedeniyle bu alanda okuyan öğrencilerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri ve her olanağı kullanarak bilgi dağarcıklarını artırmaları gerek."

Almanya'da staj olanağı

Merdane, Almanya'da uygulamalı eğitim fırsatı sunan bölümle ilgili de bilgi verdi.

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü'nün Almanca eğitim verdiğini aktaran Merdane, bu bölümde okuyanların ilk yıl Almanca hazırlık eğitimi aldığını ifade etti.

Almanca hazırlık eğitimini tamamlamaları sonrası 1,5 yıl Türkiye'de teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam eden öğrencilerin 4'üncü yarıyılı Türkiye veya Almanya'da sektörlerdeki iş yerlerinde, İşyeri Uygulaması eğitimi alarak mezun olacaklarını belirten Merdane, şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencilerin İşyeri Uygulaması eğitimlerini yurt dışında yapabilmeleri için başta yeterli Almanca bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Bu olanağı sağlamak için Almanya'daki F+U Eğitim Kurumları ve onun bünyesinde bulunan Internationale Berufsakademie (IBA) ile anlaşmamız bulunuyor. İçinde bulunduğumuz dönemde Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizden ikisi Mekatronik programından olmak üzere 6 öğrencimiz ERASMUS programını kazanarak bu yaz, henüz birinci sınıfın sonundayken, Almanya'daki firmalarda staj yapma olanağına sahip olmuşlardır."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, mekatronik bölümü mezunlarının çalışma alanları, otomasyon sistemlerinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmeler, robot teknolojisi kullanan işletmeler, otomotiv endüstrisi, raylı araçlar, savunma sanayi, malzeme işleme, makine ve parça üretimi, beyaz eşya sanayi, havacılık ve uzay sanayi, bilgi ve haberleşme teknoloji firmaları, görüntüleme endüstrisi, kopyalama makineleri, bankacılık, kimya, tıp ve medikal teknik, tarım, inşaat sektörleri olarak sıralanırken, kişiler kendi iş yerlerini de açabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu