Yaz sıcağında buz pateni öğreniyorlar

Süleymanpaşa Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yaz mevsiminde de 20 farklı branşta eğitim veren Yaz Okulu ile çocuklara tatillerini verimli bir şekilde değerlendirme şansı sunarken, Yaz Okulu'nun bu yaz en ilgi çeken branşı buz pateni kursu oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yaz mevsiminde de 20 farklı branşta eğitim veren Yaz Okulu ile çocuklara tatillerini verimli bir şekilde değerlendirme şansı sunarken, Yaz Okulu'nun bu yaz en ilgi çeken branşı buz pateni kursu oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile Süleymanpaşa'da hizmet vermeye başlayan buz pistinde, Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu kapsamında açılan buz pateni kursunda yaşları 4 ve 12 arasında değişen 250 öğrenci temel buz pateni eğitimi alıyor.

Sekiz hafta sürecek olan ve ücretsiz olarak öğrencilere sunulan kursta buz üzerinde temel hareket becerileri kazandırılıyor. Buz Pateni Eğitmeni Uğur Selahattin Aydın tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler yaş gruplarına göre farklı gün ve saatlerde buz pistinde eğitim görüyor.

Kurs bitiminde öğrencilerin buz pistinde düzenlenecek halk günlerinde paten yapabileceği, ileri düzey eğitimlere devam edebileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı