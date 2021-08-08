Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Daha önce hiç denenmemiş bir format geliyor
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Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Daha önce hiç denenmemiş bir format geliyor

Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Daha önce hiç denenmemiş bir format geliyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Yeni sezonda beIN Sports'ta yorumcu ekibinde değişiklik olacak ve farklı programlar yayına başlayacak. Hakem hatalarının çokça konuşulduğu ligimizde yayıncı kuruluş da ses getirecek bir format hazırladı. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski Hakem Deniz Çoban'ın yanına Bülent Yıldırım ve Lale Orta da katılacak. Daha önce hiç denenmeyen bu hakem formatlı program, adeta 'MHK' etkisi yapacak.

Ajansspor'un haberine göre; yayıncı kuruluş beIN Sports, yeni sezonda birçok yeniliğe ve revizyona gidiyor.Hikmet Karaman, Feyyaz Uçar, Serkan Akcan, Altan Aksoy yorumcu kadrosuna katılacak. Tugay Kerimoğlu, İlker Yağcıoğlu ve Uğur Meleke programlarda yer almaya devam edecek. TRT Spor'dan ayrılan Ali Gültiken de beIN Sports bünyesine katıldı.

Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Daha önce hiç denenmemiş bir format geliyor

FARKLI BİR FORMAT

Güntekin Onay ile Deniz Çoban'ın yanına iki yorumcu daha geliyor. Eski FIFA hakemi Bülent Yıldırım ve FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta, yeni sezonda hakem kararlarını yorumlayacaklar. Üç eski hakem birlikte kamera karşısında olacak. Böyle bir format ülkede ilk kez uygulanacak.

- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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