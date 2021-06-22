Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
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Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi

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TFF ile beIN Sports arasındaki kriz büyüyor. Yayıncı kuruluş ödemesi gereken 292 milyon doların sadece 150 milyon dolarını ödeyince kulüpler kazan kaldırdı. TFF, beIN Sports'a sözlü ihtar çekerken, paranın tamamının ödenmemesi durumunda ipler tamamen kopabilir.

Yeni sezon öncesi TFF ile beIN Sports arasındaki naklen yayın krizi içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Yayıncı kuruluşun 292 milyon doların sadece 150 milyon dolarını ödemesi kulüpleri isyan ettirdi.

YAYINCI KURULUŞ YARI ÖDEME YAPTI

Cumhuriyet'in haberine göre; Transfer için Katarlı yayıncının vereceği geçen yıla ilişkin parayı bekleyen Süper Lig takımları öğle saatlerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Tam ödeme bekleyen kulüplere TFF, yayıncı kuruluşun yarı ödeme yaptığını bildirdi.

ÖDENEN PARA, BEIN SPORTS'UN İSTEDİĞİ İNDİRİME DENK GELİYOR

Kulüpler Birliği Vakfı'nda da gündeme gelen bu konu sonrası TFF yönetimi, Katarlı yayıncıya önce sözlü ihtar çekti. Eğer ödemenin tamamı gerçekleşmezse, bu hafta içinde TFF ile Katarlı yayıncı arasındaki ipler kopabilir. Katarlı yayıncı geçen yıl yüzde 40 civarı indirim istemişti. Ödenen para ise beIN Sports'un istediği indirime denk geliyor.

Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
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