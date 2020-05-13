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Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Nisan'da gelirlerin 229 milyon TL azaldığını, giderlerin ise 58 milyon TL arttığını belirterek borçlanma talebini reddeden muhalefete sitem etti. Yavaş, kendilerinden önce tüm borçlanma isteklerine onay verildiğini bu neden ABB muhalefetinin amacının Ankaralının cezalandırılması olduğunu söyledi.

13.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:35

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden Nisan ayına ilişkin ABB'nin gelir-gider durumunu paylaştı. Yavaş, Nisan'da gelirlerin 229 milyon TL azaldığını, giderlerin ise 58 milyon TL arttığını belirterek belediye meclisinde borçlanma talebini reddeden muhalefete sitem etti. Yavaş, Başkent'te muhalefetin hizmetleri aksatmak istediğini söyledi.

Yavaş Twittter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında gelirlerimiz %55 yani 229 milyon TL azalmış bulunmaktadır. Giderlerimiz ise, Kovid-19 salgınıyla mücadele dışında zorunlu olmayan harcamalarımızı kısmamıza rağmen, %15 yani yaklaşık 58 milyon TL artış göstermiştir. Hazine payımız ise %49 oranında azalmıştır.

BORÇLANMA YETKİSİNE SINIRLAMA

Salgının uzaması halinde, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere bütçenin %10'una kadar borçlanma talebimiz reddedilmiş ve 6 milyonluk nüfus için sadece 100 milyona kadar borçlanma yetkisi sosyal yardım ve taşımacılık sektöründe kullanılmak üzere sınırlandırılarak verilmiştir.

"MUHALEFETİN AMACI HİZMET VE ÖDEMELERİN AKSAMASI"

Oysa bizden önce tüm borçlanma isteklerine aynı belediye meclisi sorgusuz sualsiz onay vermiştir. Buradan anlaşılıyor ki, meclisteki muhalefetin en büyük amacı Ankaralı'ya yapılan hizmet ve ödemelerin aksaması, Ankaralı'nın cezalandırılmasıdır. Bunun başka bir izahı olamaz."

Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak

Ekonomi Manşet

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