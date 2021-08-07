Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Borçlanma...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Borçlanma Araçları EYF0,0274031,02
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0732930,78
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0338590,72
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0866070,71
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0667080,70
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0204241,14
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0242550,83
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108310,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0547285,18
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0700114,72
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0667593,63
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1024813,56
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0429393,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0351942,94
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0174882,89
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0215132,88
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0296382,68
VEM Dinamik Değişken EYF0,0757652,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0397273,05
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0276333,04
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0508042,01
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0721701,99
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0215851,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0541690,58
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0577660,57
NN Hay. Em. Altın EYF0,0325400,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0526190,56
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0554430,55
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

VEM Para Piyasası EYF0,0746440,45
ZEM Para Piyasası EYF0,0301980,45
HEM Para Piyasası EYF0,0272290,44
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0785750,38
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0739560,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010461-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010707-0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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