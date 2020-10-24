Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

24.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:12
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,15 ile Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,15 ile Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF ise yüzde 1,28'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,079088 -3,15
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 127,568281 -3,00
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009217 -2,84
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035206 -2,72
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109678 -1,99
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099583 -1,90
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086846 -1,79
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042257 -1,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082683 -1,70
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044306 -1,63
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,171088 -1,28
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028772 -1,18
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019716 -1,18
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032106 -1,17
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,095285 -1,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056267 -1,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,120486 -1,00
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063492 -0,91
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069225 -0,90
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087515 -0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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