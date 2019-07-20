Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|3,01
|2,52
|19,44
|Yataş
|5,42
|4,72
|14,83
|Tekfen Holding
|26,32
|23,74
|10,87
|ICBC Turkey Bank
|3,63
|3,29
|10,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,71
|2,46
|10,16
|Pegasus
|50,40
|45,94
|9,71
|Tofaş Oto. Fab.
|20,10
|18,35
|9,54
|Migros Ticaret
|14,94
|13,69
|9,13
|Aselsan
|18,19
|16,68
|9,05
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|0,94
|8,51
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|13,77
|14,53
|-5,23
|İttifak Holding
|6,20
|6,45
|-3,88
|İş Fin.Kir.
|2,76
|2,87
|-3,83
|Enka İnşaat
|5,78
|5,83
|-0,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|12,00
|-0,75
|Çemtaş
|5,82
|5,86
|-0,68
|Çelebi
|92,60
|93,00
|-0,43
|Turkcell
|13,25
|13,30
|-0,38
|Şok Marketler
|9,65
|9,68
|-0,31
|Doğan Holding
|1,19
|1,19
|0,00
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|6.387.799.543
|Türk Hava Yolları
|4.749.688.728
|T. Halk Bankası
|2.159.328.667
|Akbank
|1.416.560.981
|Vakıflar Bankası
|1.199.553.863
|Aselsan
|1.155.397.800
|Petkim
|1.036.969.061
|Kardemir (D)
|930.365.683
|Tüpraş
|724.970.813
|Yapı ve Kredi Bank.
|670.922.433
(Son)
Kaynak: AA
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