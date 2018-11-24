Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|0,89
|24,72
|ICBC Turkey Bank
|9,25
|7,56
|22,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,30
|20,00
|Şekerbank
|1,16
|0,97
|19,59
|İpek Doğal Enerji
|6,08
|5,21
|16,70
|Koza Madencilik
|7,60
|6,69
|13,60
|Alarko Holding
|2,08
|1,93
|7,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,08
|2,86
|7,69
|Şok Marketler
|10,59
|9,85
|7,51
|Zorlu Enerji
|1,28
|1,20
|6,67
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,54
|2,86
|-11,19
|Tekfen Holding
|20,36
|22,66
|-10,15
|Gentaş
|1,97
|2,19
|-10,05
|İttifak Holding
|3,72
|4,07
|-8,60
|Kardemir (D)
|2,54
|2,77
|-8,30
|Ereğli Demir Çelik
|8,14
|8,85
|-8,02
|Koç Holding
|14,10
|15,04
|-6,25
|İskenderun Demir Çelik
|6,32
|6,74
|-6,23
|Ege Endüstri
|361,90
|384,50
|-5,88
|Alarko GMYO
|47,96
|50,85
|-5,68
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.701.981.025
|Garanti Bankası
|2.948.747.073
|Koza Madencilik
|1.667.475.639
|İpek Doğal Enerji
|1.472.634.679
|Aselsan
|1.423.214.686
|T. Halk Bankası
|1.356.149.295
|Petkim
|1.141.913.697
|Akbank
|1.131.287.724
|Kardemir (D)
|1.124.417.478
|Koza Altın
|811.562.383
(Son)