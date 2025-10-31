Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bugün mesai bitimiyle sona erecek. Yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, 15 TL yerine binlerce lira ödemek zorunda kalacak.
- Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 1 Ocak 2016'dan itibaren bugün mesai bitimiyle sona erecek.
- Bugün mesai bitimine kadar eski tip ehliyetler 15 lira karşılığında yenilenebilecek, ardından geçersiz sayılacak.
- Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak.
Eski tip sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre bugün mesai bitimiyle sona erecek. Eski tip ehliyetler, bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu sürenin ardından eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
B SINIFI EHLİYET İÇİN 7 BİN 438 LİRA 60 KURUŞ ÖDENECEK
Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak. A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerini yenileyecekler 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgelerini yenileyecekler ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.
BAŞVURULARDA BELİRGİN ARTIŞ YAŞANDI
Yenileme süresinin sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda son günlerde belirgin artış yaşandı.
MESAİ BİTİMİNE KADAR BAŞVURU YAPMAK ŞART
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.