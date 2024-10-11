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Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın

Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi bazı köfteci ve et restoranlarının foyalarını ortaya dökerken en çok hile yapılan ürünlerin başında lahmacunun gelmesi dikkat çekti. Uzmanlar maliyetler göz önünde bulundurulduğunda gerçek et kullanılan bir lahmacunun 100 TL civarında olması gerektiğini ifade ediyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ve kırmızı ete hile karıştıran firmaları açıklamaya başladı. Yapılan denetimlerde, bazı firmaların kırmızı et yerine tavuk eti ve hatta at eti kullandığı tespit edildi. Bu skandal, gıda güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

EN ÇOK HİLE LAHMACUNDA YAPILIYOR

Bir köfte firmasının köfte ve dönerinde domuz eti tespit edilmesi, skandalı daha da derinleştirdi. Listeye bakıldığında, en çok hilenin lahmacunda yapıldığı dikkat çekiyor. Peki, hilesiz bir lahmacunun fiyatı en az kaç lira olmalı? Ustalar, gerçek et kullanılarak yapılan bir lahmacunun en az 50-60 TL olması gerektiğini, bu fiyatın altında satılan lahmacunlardan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

Lahmacun, içine eklenen bol baharat, soya sosu ve tavuk taşlık gibi ürünler sayesinde müşterinin sahteciliği fark etmesinin en zor olduğu yiyeceklerden biri. Kıyma katılmadan, sanki et varmış gibi bir lezzet elde edilmesi bu yöntemlerle sağlanabiliyor. Bu durum, tüketicilerin gerçek et kullanılıp kullanılmadığını anlamasını oldukça zorlaştırıyor.

60 LİRAYA DA 250 LİRAYA DA BULMAK MÜMKÜN

Fiyatı düştükçe şüpheler artıyor. Piyasada 60 liraya da 250 liraya da lahmacun bulmak mümkün. Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı tağşiş listesine göre sıklıkla kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi. Gerçek lahmacunun fiyatı, kullanılan etin kalitesine, diğer malzemelere ve işletmenin genel maliyetlerine bağlı olarak değişir.

BU FİYATIN ALTINDAYSA SAKIN ALMAYIN

Uzmanlar, maliyetler göz önünde bulundurulduğunda gerçek et kullanılan bir lahmacunun 100 TL civarında olması gerektiğini ifade ediyorlar. Daha düşük fiyatlara satılan lahmacunlarda ise tağşiş riski olabileceği belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (12)

Mahmut Şahin:

bu aklı verdiniz ya artik kötü ürünlerede 150 derler....

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Rotzek:

Lahmacunun maliyeti ne kadar kral lahmacun yapmak için 1 kg etten 30 tane çıkar. Gerisini siz hesap edin.

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Kazim Ozyuva:

2 sene önce Bodrum'da lahmacun 100 lira diye haber yapılıyordu ne zenginler var nasıl yiyorlar diye şaşırıyorduk şimdi biz 100 liraya yiyiyoruz karnımızı doyurmak Zengin işi oldu,Bizi Zengin hissettirenlere teşekkür ederiz

40
3
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oguz:

fiyat ölcüt olmamalı 150 tl alıp yine hile yapan var denetim ve ciddi ceza şart

4
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MEHMET YAMAN:

Eğer meclis lokantasında varsa kesin bu fiyatın altındadır. Yemeyin

1
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White Turk:

Etin kilosu 500 tl soğanın kilosu 15 ortalaması 260 tl lahmacunun içinde 50 gram iç olsa 13 tl lik iç var 5 tl de ekmek 19 tl pişirmede 7 tl hadi yancılarıyla 30 tl. Yani 70 liranın üzerinde lahmcun yemeyin kazıklanıyorsunuz.

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ilyas şanlı:

Kim bu uzmanlar?

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okan null:

aptal sürüsü bizimkiler tebrikler daha ucuz satanlar için gün doğdu en ucuz 100 TL artik

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Doğuş:

Bu durumda fakirler hepsi domuz eti yiyecek.100 tl ye lahmacun yemek mümkün değil

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Cenk Güner:

Adam içine her hayvanı koyacak 100 lira yapacak fiyatı güvenilir diye yicez adam daha çok kâr edecek :)

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