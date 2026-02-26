Haberler

Turgutlu'da Ekmek Dolması Yoğun İlgi Görüyor

Güncelleme:
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yöreye özgü lezzetlerden 'ekmek dolması' için üretilen dolmalık ekmekler, özellikle ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

Ege Bölgesi'nde bilinen, bayat ekmeğin değerlendirilmesi ve israfın önlenmesi anlayışıyla ortaya çıkan dolmalık ekmekler,

Turgutlu'da da üretiliyor. Özellikle iftar sofralarında tercih edilen ekmek dolması için satışa sunulan dolmalık ekmekler yoğun ilgi görüyor. Yılın her döneminde üretimi süren dolmalık ekmekler, tanesi 50 liradan satışa sunuluyor. Sabah saatlerinde tezgahlardaki yerini alan ekmekler, yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükeniyor.

'GÜNLÜK 150-200 CİVARI ÜRETİM YAPIYORUZ'

Manisa, İzmir ve çevre illerin yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşların da ilgi gösterdiği dolmalık ekmeklerin yapımının ustalık gerektirdiğini belirten fırın ustası Şaban Çiçek, "Bu ekmekleri Turgutlu'da dört nesildir üretiyoruz. Yöremize ait bir ekmek. Yapımı zor bir ekmek; biz de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Bunu üretirken arkadaşlarımız incelik gösteriyor. Yapım şekli çok farklı; altını kesip içini boşaltıp kıyma ile dolduruyorlar. Günlük 150-200 civarı üretimimiz var. Biz bu geleneği hala ayakta tutmaya çalışıyoruz dedi.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (MANİSA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
