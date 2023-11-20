Tunceli'de Odun Ateşinde Pişirilen Ev Ekmeği Geleneksel Lezzetini Koruyor

Tunceli'ye bağlı ilçe ve köylerinde odun ateşinde pişirilen ev ekmeği, sofralardaki kıymetini koruyor. Köylerde yaşayan vatandaşlar, eski usul odun ateşinde ekmek pişirmeyi sürdürüyor. Evde ekmek yaparak hem daha sağlıklı ekmek tükettiklerini hem de ev ekonomisinde tasarruf sağladıklarını belirtiyorlar.

Tunceli'ye bağlı ilçe ve köylerinde odun ateşinde pişirilen ev ekmeği, sofralardaki kıymetini koruyor.

Kente bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, eski usul odun ateşinde ekmek pişirmeyi sürdürüyor. Çoğunlukta ekşi maya ile hazırlanan hamur, bazen komşu kadınların katılımıyla imece usulü, bazen de tek başına odun ateşinde pişirilerek hazırlanıyor. Evde ekmek yaparak hem daha sağlıklı ekmek tükettiklerini hem de ev ekonomisinde tasarruf sağladıklarını belirten Özlem Eylem Doğan, "Ben çoğunlukla Elazığ kent merkezinde yaşıyorum. Köy yaşantısına özlemimiz hiç bitmiyor. Köye gittiğimizde kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Hem sağlıklı hem de daha lezzetli ekmek tüketiyoruz. Pişirdiğimiz ekmekleri Elazığ'daki evimize getirip tüketiyoruz" dedi. - TUNCELİ