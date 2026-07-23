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Trakya'da Sarı Gelin Ayçiçekleri Doğaseverleri Büyülüyor

Trakya'da Sarı Gelin Ayçiçekleri Doğaseverleri Büyülüyor
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Trakya'da yaz mevsimiyle açan ayçiçekleri, halk arasında ‘Sarı gelin’ olarak biliniyor. Tarlalarda oluşturduğu altın sarısı görüntüler doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekerken, bölge ekonomisi için de stratejik öneme sahip. Üreticiler verimli hasat bekliyor.

TRAKYA'da yaz mevsimiyle birlikte açan, halk arasında 'Sarı gelin' olarak adlandırılan ayçiçekleri, tarlalarda oluşturduğu görüntülerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Edirne başta olmak üzere Trakya'nın dört bir yanında çiçek açan ayçiçekleri, bölgenin bereketini simgelerken güzel görüntüler oluşturuyor. Özellikle sabahın ilk ışıkları ve gün batımında altın sarısına bürünen tarlalar, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanmasında stratejik öneme sahip olan ayçiçeği, Trakya ekonomisinin de temel tarımsal ürünleri arasında bulunuyor. Üreticiler, verimli bir hasat dönemi geçirmek için tarlalarındaki bakım çalışmalarını sürdürürken, iklim koşullarının olumlu seyretmesi halinde bu yıl da yüksek verim bekliyor. Bir yandan ülke ekonomisine katkı sunan 'Sarı gelin' tarlaları, diğer yandan Trakya'nın doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyor. Yaz aylarının simgelerinden biri haline gelen ayçiçeği tarlaları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere de görsel bir şölen sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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