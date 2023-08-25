Tarsus Doğa Parkı'nda Yaralı Hayvanların Tedavisi ve Bakımı Yapılıyor

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanların bakım ve tedavileri yapılıyor. Doğa parkı, binlerce hayvana ev sahipliği yaparken yaralı hayvanlar için de rehabilitasyon merkezi olarak hizmet veriyor. Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı ve Eğitim Şube Müdürü veteriner hekim Nilay Serpin, 2021 ve 2022 yıllarında yapılan tedaviler ve doğaya salınan hayvanlar hakkında bilgi verdi.