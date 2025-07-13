Samsun'da Sıcak Hava Vatandaşları Serinleme Arayışına Sürükledi

Samsun'da Sıcak Hava Vatandaşları Serinleme Arayışına Sürükledi
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Samsun'da 29 dereceyi bulan sıcaklık ve yüzde 64 nem oranı ile tatilini değerlendiren vatandaşlar, parklarda, sahillerde ve cami avlularında serinlemeye çalıştı. Doğu Park ve Batı Park'ta piknik yapanlar, Atakum sahilinde denize girerek keyifli anlar yaşadı.

SAMSUN'da sıcak havadan bunalanlar parklarda, sahillerde ve cami avlularında serinlemeye çalıştı.

Termometrelerin 29 dereceyi gösterdiği, nemin yüzde 64 olarak ölçüldüğü kentte, tatil gününü değerlendirmek isteyenler, Doğu Park ve Batı Park gibi yeşil alanlarda aileleriyle birlikte piknik yaptı. Atakum sahilinde denize girenler suyun keyfini çıkarırken, kimileri ise cami avlularında ve ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti. Kimileri ise sahillere giderek denize girip serinledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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