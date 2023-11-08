Sakarya Büyükşehir YADEM, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara doğa yürüyüşü programı düzenliyor

Yaşlıların hayatın her alanında yanında olan Sakarya Büyükşehir YADEM'in doğa yürüyüşü programıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kendilerini daha genç ve mutlu hissediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sosyal çalışmalarına devam ediyor. Yaşlılara özel seminerler kurslar, sosyal aktiviteler başta olmak üzere pek çok konuda aktiviteler gerçekleştiren YADEM ayrıca yaşlıları sporla ve doğayla iç içe tutuyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri programı yine İl Ormanı'nda devam etti. Tabiatın kalbinde huzur dolu bir gün geçiren yaşlılar, egzersizler ve yürüyüşle keyifli bir gün geçirdi. Düzenlenen yürüyüşte doğayı en derinliklerine kadar keşfeden kalabalık grup, fizik tedavi uzmanı eşliğinde çeşitli vücut hareketleri yaptı.

YADEM'den yapılan açıklamada, "Büyükşehir'in en fazla memnuniyet oluşturan birimlerinden biri olan YADEM'de yaşlılarımız sosyal, hayat dolu ve günlerini birbirinden güzel etkinliklerle geçiriyor. Her gün daha fazla yaşlımızın elinden tutmak, onlara destek olmak için mesai harcıyor ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yalnız değilsiniz, YADEM var" denildi. - SAKARYA