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Mesudiye-Çambaşı Yolu Nisan Ayında Ulaşıma Açıldı

Mesudiye-Çambaşı Yolu Nisan Ayında Ulaşıma Açıldı
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Ordu'da kış aylarında kapalı kalan Mesudiye-Çambaşı-Zile-Beyağaç kara yolu, nisan ayında Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Çambaşı Yaylası'na ulaşım yeniden sağlandı.

ORDU'da Mesudiye ile Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası arasında kış aylarında yoğun kar ve devrilen ağaçlar nedeniyle kapalı olan yol, nisan ayında ulaşıma açıldı.

Uzun yıllardır genellikle mayıs ayına kadar kardan kapalı olan Mesudiye-Çambaşı-Zile-Beyağaç kara yolu, nisan ayında açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla bölgede kar temizliği yapıldı ve yol güvenliği sağlandı. Çambaşı Yaylası'na bağlı oba ve yayla evlerine de yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Öte yandan, Mesudiye ilçesi ve Topçam Yeşil Yol üzerinden denize en yakın kayak tesisi olan Çambaşı Kayak Merkezi'ne de alternatif ulaşım imkanı sağlandı. Yetkililer, yolun açık kalabilmesi için sürücüleri dikkatli olmaları ve muhtemel hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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