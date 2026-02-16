Haberler

Mevsim Normallerinin Üzerindeki Sıcaklık Badem ve Erik Ağaçlarını Çiçeklendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle badem ve erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle badem ve erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı. Çiftçiler ise olası don riskine karşı endişe duyduklarını belirtti.

Alaşehir ilçesinde ocak ayında hava sıcaklıklarının 10-12 derece, şubat ayında ise gündüz saatlerinde 12-13 derecelere kadar ulaştı. Bu nedenle badem ve erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı. Doğada papatyalar ve çeşitli çiçekler de açtı. Yağışlı geçen günlere rağmen sıcaklıkların yüksek seyretmesi, ilçede erken bahar görüntülerinin oluşmasına neden oldu. Çiftçi Bekir Şahal, erken çiçeklenmenin risk taşıdığını belirtip, "Havalar şu an ılık ancak ilerleyen günlerde soğuk hava gelebilir. Olası bir don olayında açan çiçekler zarar görebilir ve ağaçlar meyve veremeyebilir. Yağışların fazla olması sevindirici, toprak suya doydu, barajlarımız doldu, yıllardır akmayan derelerimiz akmaya başladı ancak sıcak havalar meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu. Bu da biz çiftçiler için tedirginlik oluşturuyor" dedi.

Uzmanlar ise ani sıcaklık değişimlerinin bitkilerin gelişim sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, özellikle gece sıcaklıklarında yaşanabilecek ani düşüşlerin erken açan çiçeklerde zarara yol açabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Berlin'deki festivale Özgü Namal'ın 'Türkiye' yanıtı damga vurdu

''Türkiye'' sorusuna verdiği yanıtla festivale damga vurdu
Weex '400x' ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti

Yasaklı ürünlerin tanıtımına fenomenler akın etti
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız