Kurban Bayramı'nda Yunan Adalarına Yoğun Talep

Kurban Bayramı'nda Yunan Adalarına Yoğun Talep
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Yunanistan'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos ve Rodos adalarında kapıda vize uygulaması, Kurban Bayramı tatilini adalarda geçirmek isteyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Özellikle Çeşme-Sakız Adası turuna olan talep, geçen yıla göre %25 artış gösterdi.

YUNANİSTAN'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Seferler arasında özellikle Çeşme- Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Tur şirketinde operasyon yöneticisi Celal Akagün, "Bayramın ilk günü Çeşme- Sakız Adası turu ile 3 bin kişi karşıya geçti. Bugün 2 bin 500 kişilik bir yolcu grubu var. Kapıda vize uygulaması ile turlara ilgi geçen sene bayramda çok fazlaydı bu yıl da yoğun ilgi sürüyor" dedi.

Yunanistan'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, Kurban Bayramı tatilinde yoğun talep aldı. Özellikle seferler arasında Çeşme- Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Geçen yıla göre bu bayramda talepte yüzde 25 oranında bir artış yaşandığı belirtildi. Kurban Bayramı'nın ikinci günü tura çıkmak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Kimileri 7 gün boyunca adada olmayı tercih ederken kimleri de 2 gece 3 günlük tatil paketlerini tercih etti.

Adaları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kapıda vize ücreti için 80 avro, gidiş dönüş bileti için 50 avro öderken 710 TL ise harç ücreti veriyor. Tur şirketinde operasyon yöneticisi Celal Akagün, "Bayramın ilk günü Çeşme- Sakız Adası turu ile 3 bin kişi karşıya geçti. Bugün 2 bin 500 kişilik bir yolcu grubu var. Kapıda vize uygulaması ile turlara ilgi geçen sene bayramda çok fazlaydı bu yıl da yoğun ilgi sürüyor. Bu hafta bayram tatili nedeniyle yoğunluk daha fazla. Talebin yaz sezonu boyunca devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıla göre taleplerin yüzde 20-25 arttığını söyleyebiliriz" dedi.

'EN KOLAY PROSEDÜR SAKIZ ADASI'NA AİT'

Akagün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konsolosluktan vize alırken, evrak prosedürü daha uzun sürüyor. Bu nedenle vatandaşlar kapıda vizeyi tercih ediyor. Ayrıca her adanın evrak prosedürü farklılık gösteriyor. Ancak en kolay prosedür Sakız Adası'na ait. Bu nedenle Sakız Adası'na daha çok yoğunluk var. Sakız Adası için pasaport fotokopisi, başvuru formu, biyometrik fotoğraf, feribot bileti yeterli. Bu evrakları 1 hafta öncesinden teslim edildiğinde tamamlanmış oluyor. Toplam maliyeti ise yaklaşık 130-140 avro arasında tutuyor."

'KAPIDA VİZE İLE EVRAK İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRDIK'

İstanbul'dan kapıda vize uygulaması ile Sakız Adası'na gitmek için gelen Özge Güler (40) ise "Sakız Adası'na ilk kez gideceğim. Merak ettiğim bir yer ayrıca kapıda vize ile çok daha az evrakla işlerimizi kolaylaştırdık. Eğer beğenirsek daha sonra tekrar ziyaret edebiliriz. Şu an fiyatlar da uygun. Bayram tatilimizi orada geçirmek istedik" dedi.

İzmir'de yaşayan ve Sakız Adası'na gitmek için Çeşme'ye gelen Mustafa Toptan (32) da "Bu Sakız Adası'na 3'üncü ziyaretim olacak. Daha önce de Yunan adalarını ziyaret ettim. Daha ekonomik olduğunu düşündüğüm için de tercih ediyorum. Kapıda vize uygulamasından önce Schengen vizesi ile gitmiştim ancak şimdi kapıda vize daha kolay. Evrakları gönderip, işlemlerimizi tamamladık" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN-Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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