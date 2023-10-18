Konak Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin toplu sünnet organizasyonu kapsamında düzenlenen şölende yaptığı konuşmada dayanışma ve sosyal belediyecilik vurgusu yaparak, "Amacımız sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulamak. Konak Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın, ailelerimizin yanında olmayı seçiyoruz. Bu dayanışma, birlikte yürüyen bir dayanışma. Dayanışmamız bundan sonrada bu tür sosyal çalışmalarla devam edecek" dedi.

Konak Belediyesi'nin 400 çocuğun sünnet geleneğinin gerçekleştirdiği toplu sünnet şölenlerinin ikincisi, Toros Sosyal Tesisi'nde düzenlendi. Sünnet çocukları ve ailelerinin büyük coşkusu içinde gerçekleşen şölene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak ilçe yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, sünnet çocukları ve aileleri katıldı.

DAYANIŞMA VURGUSU

Şölende konuşan Başkan Batur, sünnet organizasyonunda emeği geçen çalışma arkadaşları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte, ailelere ulaşmada büyük emeği olan muhtarlara teşekkürlerini iletti. Başkan Batur, sosyal belediyecilik ve dayanışmaya dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

"Ekonomik sıkıntıların hat safhada olduğu bu dönemde bizler de Konak Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın, ailelerimizin yanında olmayı tercih ettik ve böyle bir uygulama başlattık. Amacımız sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulamak. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, bizlere güvenip çocuklarını emanet eden tüm velilere, anne, babalara, yakınlarına çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışma birlikte yürüyen bir dayanışma. Sizler olmazsanız biz bu işleri yapamayız. Dayanışmamız bundan sonra da bu tür sosyal çalışmalarla devam edecek."