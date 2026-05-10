Haberler

Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk

Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYSERİ'de, Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

KAYSERİ'de, Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Kentte, Anneler Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk oluştu. Çiçekçiler siparişlere yetişmeye çalışırken, vatandaşlar da sevdiklerine çiçek almak için işletmeler önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar annelerine tek gül almayı tercih ederken, bazıları ise buket ve aranjman siparişi verdi.

Annesine çiçek alan Ömürhan Yücel (25), "Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün anneme çiçek almak için çok fazla çiçekçi dükkanı gezdim. Ortalama fiyatlar olarak gülün adet fiyatı 250-300 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Başka çiçeklere de baktım. Saksı çiçeklerine de baktım. Saksı çiçekleri de ortalama 300 TL ile bin 500- bin 600 TL arasındaydı. Bende bugün anneme gül almayı tercih ettim. Gülün fiyatı da 200 TL'ydi. Zaten annelerimiz birer çiçektir. Aslında annelerimizin her gün günlerini kutlamamız lazım. Ama bugün özel bir gün de olduğu için anneme gül aldım. Gezdiğim dükkanlarda yoğunluk vardı. Çok yoğun olduğu için çiçek almakta baya zorlandım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni gözaltı! Türkiye'ye ayak bastığı gibi alındı
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Yüksek sesle müzik tartışması kanlı bitti: Cenaze çekici üstünde taşındı

Pompalı tüfekle öldürülmüştü! Cenazesi bakın nasıl taşındı
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu
Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm

Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal

Belediyede boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor