Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı
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Karabük'te kar yağışı sonrası 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi, beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, etkili oldu. 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi de yağış ile beyaza büründü. Karabük'e 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye çıktı. 3 kayak pisti de tamamen kar ile kaplandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam