Hazar Gölü'nde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Hazar Gölü'nde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da Hazar Gölü'nde serinlemek için yüzen 49 yaşındaki Mustafa Nacar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da, serinlemek için girdiği Hazar Gölü'nde yüzerken kalp krizi geçiren Mustafa Nacar (49), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Hazar Gölü'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Malatya'dan Elazığ'a gelen Mustafa Nacar, serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra fenalaşan Nacar, çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nacar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Nacar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Nacar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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