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Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Avukat Hayatını Kaybetti

Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Avukat Hayatını Kaybetti
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Isparta'da halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 50 yaşındaki avukat Mustafa Serkan Demirekin, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olay, Isparta Barosu'na kayıtlı Demirekin'in spor yaptığı sırada meydana geldi.

ISPARTA'da halı sahada maç yaparken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Avukat Mustafa Serkan Demirekin (50), hayatını kaybetti.

Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Mustafa Serkan Demirekin, dün Batıkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Arkadaşları tarafından kalp masajı yapılırken, sağlık ekibine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Demirekin, burada hayatını kaybetti. Demirekin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Demirekin'in cenazesi, otopsisinin ardından bugün ikindi vakti Gökgöz Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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