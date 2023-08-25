Güneysu'da yol çöktü

Rize'de sel ve heyelana neden olan sağanak sonucu Güneysu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesiyle Rize-Güneysu yolunun 4. kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda 3 metre derinliğinde çukur oluştu. Kara yolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

1) GÜNEYSU'DA HEYELAN SONRASI YOL ÇÖKTÜ

Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu; 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı (2)

Rize'de etkili olan sel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Güneysu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu Rize-Güneysu yolunun 4'üncü kilometresinin bir kısmı çöktü. Yolda 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı. Kara yolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.